آل سويلم: ديون النصر كبيرة.. وسنحلها دون "بكائيات"

اعترف سعود آل سويلم رئيس نادي النصر بوجود ديون كبيرة على ناديه، بيد أنه أكد على تسديدها وتسجيل اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب آل سويلم عبر "تويتر": لدينا ديون في النصر كبيرة وسنقوم بتسديدها والتسجيل بإذن الله دون أي بكائيات، وذلك بعد انتهاء لجنة التحقيق التي تم تشكيلها من قبل أخي تركي آل الشيخ، وسنأخذ أي لاعب يريد العالمي، ونترك من لا نريد لغير العالمي دون أي تسول.

وشهدت الأيام الماضية تغريدات متبادلة بين سعود آل سويلم، رئيس النصر، وسامي الجابر رئيس الهلال المكلف، بعدما كتب الأول رداً على تهديد الثاني بخطف لاعبي الجار: تأكد وتيقن أنه لن يبقى لاعب واحد نرغب فيه إلا وسيرتدي شعار العالمي لمن يستحقه، وسنترك من لا نريد في المحلي، ونصيحتي لك لا تجدد عقدا أقل من خمس سنوات، قبل أن يرد الجابر قائلاً: أنت الآن حل مشكلة الحرمان من التسجيل لفترتين وبعدها نتفاهم.