اتحاد القدم السعودي يعلن موعد حفل جوائز الموسم

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الأحد، إقامة حفل جوائز الموسم الرياضي 2017 - 2018، يوم الاثنين.

ونشر اتحاد القدم السعودي بيانا بتفاصيل الحفل: يقيم الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الاثنين حفل جوائز الموسم الرياضي 2017 - 2018، في الرياض. وأعلن اتحاد القدم في وقت سابق عن إطلاق جوائز الموسم الرياضي، وتشكيل لجنة معنية برئاسة تركي السلطان، وعضوية صالح المطلق وخالد الشنيف وتركي العواد وسعد الشهري وموسى المحياني وسلطان البرقان.

وزاد البيان: تشتمل الجوائز على أفضل حارس وأفضل قلب دفاع وأفضل ظهير وأفضل لاعب وسط وأفضل مهاجم وأفضل لاعب واعد وهداف الدوري وأفضل مدرب وأفضل ناد في المسؤولية الاجتماعية وأفضل لاعب في الموسم.

واختتم: اعتمدت اللجنة آلية التصويت، إذ منحت مدرب الأندية لدوري المحترفين 25% من نسبة التصويت، و25% لقائدي الفرق، و25% للإعلاميين الرياضيين، و25% للجماهير.