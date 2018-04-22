الرابطة تعلن عن معايير الرخصة الآسيوية

حددت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الأحد، معايير الحصول على الرخصة الآسيوية، التي تمنح الأندية حق المشاركة في دوري أبطال آسيا.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة دوري المحترفين الشروط الخمسةوهي، سداد مستحقات اللاعبين، والأجهزة الفنية والطبية، 30 يونيو المقبل، أو جدولتها باتفاق الطرفين، وتقديم ما يفيد هذه الجدولة. وسداد رواتب العاملين في نشاط كرة القدم، والمستحقة، 30 يونيو، المقبل أو جدولتها باتفاق الطرفين، وسداد القضايا الصادر عنها قرارات نهائية، من اللجان القضائية الرياضية، محلياً أو دولياً عن نفس العام.

وأكدت الرابطة، على أن آخر موعد لسداد المستحقات المالية لتاريخ 30 يونيو، هو 31 أغسطس المقبل.