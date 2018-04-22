رئيس النصر يوجه نصيحة لسامي الجابر

نصح سعود آل سويلم رئيس النصر، نظيره سامي الجابر رئيس الهلال بتجديد عقود لاعبيه 5 سنوات على الأقل، وذلك رداً على تهديد الأخير بجلب أي لاعب يريده الهلال.

وكتب آل سويلم: إلى الأخ سامي الجابر.. تأكد وتيقن أنه لن يبقى لاعب واحد نرغب فيه إلا وسيرتدي شعار العالمي لمن يستحقه، وسنترك من لانريد في المحلي، ونصيحتي لك لاتجدد عقد أقل من خمس سنوات.

وكان سامي الجابر قد كتب عبر حسابه الشخصي على "تويتر" فور إعلان تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة إلغاء ميثاق الشرف: ميثاق الشرف كان طوق نجاة لبعض الأندية والآن أقول بعد إلغاء ميثاق الشرف.. في الهلال سيكون هدفنا أي لاعب نحن بحاجة له، وسنبدأ بالجيران.