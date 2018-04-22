فريق عمل مشاركة الأخضر في المونديال يعقد اجتماعه الأول

عقد فريق عمل الإعداد لمشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم 2018 اجتماعه الأول يوم الأحد في مقر الاتحاد، لمناقشة العديد من الملفات والترتيبات الخاصة بالمشاركة المونديالية.

وحضر أعضاء فريق العمل، لؤي السبيعي، أمين عام اتحاد القدم، وقصي الفواز مستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وتركي العجمة عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد الحميد المنسق العام للمنتخب السعودي، وهاشم الهاشم مستشار نائب الاتحاد السعودي.

وقال نواف التمياط عقب نهاية الاجتماع إن فريق العمل ناقش الترتيبات المتعلقة بالمنتخب السعودي ومشاركته المونديالية، بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة لها، والعمل مع الجهات الحكومية على ذلك، واستراتيجية التواصل الإعلامي.