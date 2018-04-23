أسباب عائلية تبعد البرتغالي غوميز عن التعاون

أعلن البرتغالي جوزيه غوميز مدرب التعاون رحيله عن تدريب الفريق وعودته إلى أوروبا لأسباب عائلية.

وكتب المدرب البرتغالي على موقعه الشخصي أن أسرته تحتاج إلى تواجده بجانبه في أوروبا، وأشكر الجمهور السعودي على استقباله لي وجمهور التعاون خاصة. مسترجعاً إنجازاته مع النادي المنتمي إلى مدينة بريدة وأبرزها المشاركة في دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وعرفت الملاعب السعودية المدرب البرتغالي جوزيه غوميز في عام 2014 عندما حضر لتدريب التعاون، وبقي معه عامين حتى انتقل إلى أهلي جدة وبعده إلى بني ياس الإماراتي، وفي نهاية ذلك العام عاد إلى التعاون.