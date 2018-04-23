غوميز المدرب الأكثر خوضاً للمباريات في دوري المحترفين

جاء إعلان البرتغالي جوزيه غوميز انتهاء مسيرته مع التعاون، بعد أن قاد الفريق للمركز السابع في الموسم المنصرم ليسدل الستار على تجربة ملهمة في دوري المحترفين السعودي وضعته كأكثر مدرب خوضاً للمباريات في تاريخه.

وأدار غوميز 84 مباراة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، منذ انطلاقه في موسم 2008 -2009 وحتى الآن.



وتولى غوميز تدريب فريق التعاون في موسم 2015 -2016، وحقق نتائج مميزة آنذاك أثمرت عن انتقاله لقيادة الأهلي في الموسم التالي، ولكنها تجربة لم يكتب لها النجاح.



وعاد غوميز بعد تجربته القصيرة مع الأهلي لتدريب التعاون فيما تبقى من مباريات الموسم الماضي، واستمر على رأس القيادة الفنية للفريق في الموسم المنصرم.



وشارك غوميز في 84 مباراة كمدرب بالدوري السعودي منها 80 مباراة مع التعاون وأربع مباريات مع الأهلي، حقق الفوز في 32 منها وتعادل في 21 مباراة وخسر 31.



وسجل التعاون والأهلي مع غوميز 150 هدفا واستقبلت شباك مرماهما 124 هدفا، وجمع 117 نقطة وفقد 135 نقطة بالدوري.



وانفرد السوري جهاد الحسين لاعب التعاون بقائمة أكثر اللاعبين مشاركة في الدوري مع جوزيه غوميز، بعد أن سجل حضورا في 75 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 28 هدفا.



واعتلى باولو إيفولو لاعب التعاون السابق، قائمة الأكثر تسجيلا للأهداف في عهد غوميز بالدوري السعودي، بـ 27 هدفا في 45 مباراة، علما أن اللاعب الكاميروني ساهم أيضا بـ 10 تمريرات حاسمة.