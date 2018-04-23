فهد الهريفي يؤجل حفل اعتزاله بسبب "القدية"

أعلن فهد الهريفي، تأجيل حفل اعتزاله أمام فالنسيا الإسباني المقرر إقامته بعد غد الأربعاء إلى يوم الأربعاء التاسع من شهر مايو، بسبب تزامنه مع افتتاح مشروع "القدية"، وذلك بحسب ما ذكره الدولي السابق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب الهريفي عبر "تغريدة" نشرها الاثنين: "رغبة مني في مشاركة وطني وقيادته ومجتمعنا في المشروع العملاق مشروع القدية طلبت من اللجنة المنظمة لمهرجان اعتزالي تأجيله حتى لا يتزامن مع المشروع الذي سيرعاه مولاي خادم الحرمين الشريفين، ولإتاحة الفرصة للجماهير والإعلام. وبالاتفاق مع نادي فالنسيا سيكون المهرجان يوم الاربعاء 9 مايو".

وكان مقررا أن يخوض النصر مواجهة أمام فالنسيا الإسباني، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياضة، وسط تواجد نجوم كبار، أبرزهم "موسيقار" إيطاليا المعتزل أندريا بيرلو.