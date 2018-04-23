فيلانويفا لاعب الموسم السعودي.. والهلال الفريق المثالي

توج التشيلي كارلوس فيلانويفا صانع ألعاب اتحاد جدة بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي، والهلال على جائزة الفريق المثالي خلال حفل جوائز الموسم الرياضي السعودي الحالي.

وجمع اللاعب التشيلي الموهوب جائزة أفضل لاعب في الموسم، إلى جانب جائزة أفضل لاعب وسط، بعد قيادته الفريق إلى نهائي كأس الملك أمام الفيصلي.

وأختير محمد العويس حارس مرمى أهلي جدة كأفضل حارس مرمى في الموسم، وزميله معتز هوساوي بلقب أفضل قلب دفاع، فيما حصل ياسر الشهراني مدافع الهلال على جائزة أفضل ظهير.

وخطف روني فيرنانديز مهاجم الفيحاء جائزتي هداف الدوري السعودي وأفضل مهاجم، وتركي العمار لاعب الشباب على جائزة أفضل لاعب واعد، أما فوك رازوفيتش مدرب الفيصلي فكان أفضل المدربين.