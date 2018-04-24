الثلاثاء.. موعد قرعة البطولة العربية

تجرى قرعة البطولة العربية يوم الثلاثاء في جدة بمشاركة 32 فريقاً، ويحصل بطلها على 6 ملايين دولار أميركي كأكبر جائزة في بطولات آسيا وأفريقيا.

واختار الاتحاد العربي لكرة القدم 30 فريقاً، وسيتم اختيار فريقين عبر دور تمهيدي تخوضه 10 فرق مطلع الشهر القادم.

وستقام البطولة بنظام الذهاب والإياب، خلال الفترة من أغسطس 2018 وحتى إبريل 2019.

ويشارك 30 نادياً في البطولة أبرزها أندية الهلال والأهلي والنصر والاتحاد من السعودية والأهلي والزمالك والإسماعيلي من مصر، والرجاء والوداد البيضاويين، والترجي والنجم الساحلي من تونس، والرمثاء الأردني، والقوة الجوية ونفط الوسط العراقيين، والمريخ السوداني والمحرق والرفاع البحرينيين والكويت والقادسية من الكويت.