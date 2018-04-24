بيتزي يستدعي البليهي وكمارا لمعسكر ماربيا

أعلنت إدارة المنتخب السعودي، قائمة الأسماء المختارة من قبل خوان بيتزي، المدير الفني، للانضمام في المعسكر الذي تستضيفه مدينة ماربيا الإسبانية يوم الأربعاء المقبل، ويستمر حتى الخامس عشر من مايو المقبل، ضمن مرحلة الإعداد الرابعة للأخضر قبل مشاركته في نهائيات كأس العالم في روسيا.

وضمت قائمة الأخضر اللاعبين ياسر المسيليم، فواز القرني، عبدالله المعيوف، محمد العويس، ياسر الشهراني، محمد البريك، سعيد المولد، أسامة هوساوي، عمر هوساوي، معتز هوساوي، محمد جحفلي، علي البليهي، منصور الحربي، عبدالملك الخيبري، عبدالله الخيبري، إبراهيم غالب، عبدالله عطيف، تيسير الجاسم، حسين المقهوي، سلمان الفرج، نواف العابد، محمد الكويكبي، محمد كنو، هتان باهبري، هارون كمارا، محمد السهلاوي، ومهند عسيري.

وتقرر أن يخوض المنتخب السعودي خلال معسكره مواجهتين وديتين، أمام الجزائر في التاسع من مايو في مدينة قادش الإسبانية، واليونان في الخامس عشر من الشهر نفسه في مدينة إشبيلية الإسبانية.