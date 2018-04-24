مواجهات ملتهبة في كأس العرب للأندية الأبطال

وضعت قرعة كأس العرب للأندية الأبطال النصر السعودي في مواجهة الجزيرة الإماراتي، ويلعب اتحاد جدة أمام الوصل الإماراتي والزمالك المصري مع القادسية الكويتي.

وسحبت القرعة يوم الثلاثاء في مدينة جدة بحضور تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وستقام البطولة بنظام الذهاب والإياب.

وسيلعب العين الإماراتي أمام وفاق سطيف الجزائري، وأهلي جدة في مواجهة المحرق البحريني، ويلعب الهلال السعودي مع الشباب العماني، والرفاع البحريني مع مولودية وهران الجزائري، والمريخ السعودي مع الجيش السوري.

ويلعب الرمثا الأردني مع النجم الساحلي التونسي، والقوة الجوية العراقي مع اتحاد الجزائر، والصفاقسي التونسي مع النفط العراقي، بينما يلعب الأهلي المصري والترجي التونسي مع الفريقين المتأهلين من التصفيات.

