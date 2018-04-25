آل الشيخ: 2.5 مليون دولار عقوبة الانسحاب من بطولة العرب

أكد طلال آل الشيخ مدير بطولة كأس العرب للأندية أن عقوبة الانسحاب من البطولة تبلغ 2.5 مليون دولار، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن العديد من المواجهات في دور 32 تعتبر ملتهبة.

وقال آل الشيخ لـ"في المرمى": الأمور سارت بشكل جيد، والعديد من المواجهات في دور 32 تصنف من مواجهات العيار الثقيل، ونأمل التوفيق في البطولة وتقديم بطولة قوية ولائقة، كما أن البطولة كاملة ستقام بنظام الذهاب والإياب، وقرعة اليوم كانت موجهة، كما تم تصنيف الفرق بحسب منتخباتها.

وواصل: وقعنا عقود مشاركة مع الأندية المشاركة ويوجد فيها شروط جزائية في حال انسحب أي نادِ، وتبلغ العقوبة 2.5 مليون دولار.