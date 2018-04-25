الطائي يواجه أحد لإنهاء غياب 10 أعوام عن "المحترفين"

يسعى الطائي إلى تعويض جماهيره عن خيبة الأمل الأخيرة وخطف نتيجة إيجابية عندما يلعب في مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز أمام أحد في ذهاب ملحق لصعود والهبوط في الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الطائي بحاجة إلى التعادل أمام هجر للتأهل رسمياً إلى دوري المحترفين السعودي مع الوحدة، لكنه خسر 2-1 ويبقى ثالثاً خلف الوحدة والحزم المتأهلين رسمياً.

وهبط الطائي الملقب بـ"صائد الكبار" إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى نهاية موسم 2007-2008، ولم يعد منذ ذلك الوقت، وبقيت الجماهير تتذكره بمواقفه أمام الكبار، وكذلك النجوم الذين أخرجهم إلى الملاعب السعودية، وأبرزهم الحارس الأسطوري محمد الدعيع.

وأنهى أحد الدوري في المركز الأخير برصيد 18 نقطة، ويأمل استثمار عاملي الأرض والجمهور وتسجيل نتيجة مريحة قبل موقعة الإياب التي ستقام في حائل الخميس المقبل.

وكانت إدارة نادي أحد قد تعاقدت مع المدرب البلجيكي سيدو ديمبا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتدارك الوضع للبقاء في الدوري، كما تعاقدت مع المقدوني فلاتكو ديبروف ليحل بدلا من الغاني اسحاق فورساه الذي تم إلغاء عقده بداعي الإصابة.