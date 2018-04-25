بعثة الأخضر تغادر إلى ماربيا

تجمعت بعثة المنتخب السعودي، يوم الأربعاء، استعدادا لبدء المرحلة الرابعة من معسكرات كأس العالم 2018، والتي سيسافر فيها الفريق إلى ماربيا الإسبانية.

وغادرت بعثة الأخضر إلى إسبانيا يوم الأربعاء بحسب ما نشر حسب اتحاد القدم السعودي: غادرت بعثة المنتخب الوطني قبل قليل مطار الملك خالد الدولي بالرياض متجهةً إلى مملكة إسبانيا لإقامة معسكرًا إعداديًا في مدينة ماربيا، ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم.

وسيلعب الأخضر خلال معسكره الحالي أمام منتخبي الجزائر في 9 مايو، واليونان في 15 مايو، على أن ينتهي المعسكر عقب المباراة الثانية.