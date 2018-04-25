بيتزي: الإسبان غيبوا "الثلاثي" عن قائمة الأخضر

أعاد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب السعودي استبعاد الثلاثي المحترف في أندية "لا ليغا" الإسبانية بسبب إقامة المعسكر الحالي خارج أيام فيفا الدولية.

واستبعد بيتزي الثلاثي فهد المولد لاعب ليفانتي وسالم الدوسري جناح فياريال ويحيى الشهري لاعب ليغانيس من قائمته الدولية للمعسكر الحالي الذي يستمر حتى التاسع من مايو.

وقال بيتزي في تصريح نقله حساب المنتخب السعودي على "تويتر": من حق الأندية الإسبانية منع لاعبيها من الانضمام إلى المنتخب السعودي لأن المعسكر يقام خارج أيام فيفا، لكن بالتأكيد أنهم يستفيدون من تواجدهم هناك وسيكونون ركائز أساسية عندما يعودون من الإعارة.

وواصل: بلغنا المرحلة الأخيرة من الإعداد وسنعمل على اللياقة البدنية والتركيز على الجوانب الفنية بالإضافة إلى خوض مباراتين وديتين.

ويواجه الأخضر كلاً من الجزائر واليونان في معسكره الإعدادي الحالي.