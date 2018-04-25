تيسير الجاسم: هذا سبب رحيلي عن الأهلي

كشف تيسير الجاسم، لاعب أهلي جدة والمنتخب السعودي، عن رغبته في مغادرة أسوار ناديه الجداوي بسبب تضاءل فرصة مشاركة اللاعب السعودي، وذلك عقب قرار الاستعانة بسبعة محترفين أجانب خلال منافسات الموسم المقبل.

وقال الجاسم ضيف "في المرمى": "تحدثت مع إدارة النادي منذ وقت مبكر، كذلك أبلغت تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بقرار رحيلي عن النادي".

وتابع: "حضرت إلى الأهلي بهدوء وأريد الخروج منه بهدوء كذلك، ما يهمني كثيرا هو إنهاء مسيرتي بشكل جيد، فيما سيكون القرار خلال الأيام المقبلة بكل وضوح، بعدما تلقيت قبل يومين اتصال ماجد النفيعي وعبدالله بترجي، ممتن لهما حرصهما، ومتفائل جدا بموسم مميز للفريق الموسم القادم مع الإدارة الجديدة".

وحول قرار رحيله عن ناديه الجداوي، واصل اللاعب الدولي حديثه: "كل نجوم الأهلي لم يختموا مسيرتهم فيه، اللاعب السعودي في الموسم المقبل ستكون فرصته قليلة باللعب مع قرار السبعة محترفين أجانب، لذا فضلت اللعب خارجيا بعد مسيرة 17 عاما في الملاعب السعودية".

وعن المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، زاد: "عمره التدريبي قليل جدا، وتسببت خبرته القليلة بأزمات مع اللاعبين، والنتائج الايجابية ساهمت في استمراره".