تيسير الجاسم.. يحب ريال مدريد ويرى ميسي الأفضل

تنفس تيسير الجاسم نجم الأهلي الرياضة منذ نعومة أظفاره، تعلقت ذاكرته بأهداف ماجد عبدالله وسامي الجابر وخالد مسعد، كما يحب ريال مدريد، ويرى الأرجنتيني ليونيل ميسي الأفضل في العالم.

بدأ الجاسم من قرية "معن" في الأحساء، لعب في فريق الحي ومنه نادي هجر، قبل أن يرحل إلى أهلي جدة متبعاً خطى شقيقه الأكبر مسفر.

ونجح الجاسم في التتويج بكافة الألقاب المحلية مع الأهلي بالإضافة إلى لقب كاس الخليج للأندية ووصافة دوري أبطال آسيا ، ليكون الأهلاوي الوحيد الذي فاز بجميع البطولات في السنوات العشرين الأخيرة.

تجربة الجاسم مع الأخضر لا تقل ثراء عن النادي الأهلي إذ يعد رقما ثابتا في تشكيلة منتخب بلاده منذ العام 2006 وحتى يومنا هذا مع انضمانه لقائمة المنتخب المشارك في مرحلة الإعداد الرابعة لكأس العالم. وسجل تيسير ثمانية عشر هدفا دوليا خلال مئة وست وعشرين مباراة خاضها مع الأخضر.

وبعيداً عن الملعب، لا يحمل الشاب الثلاثيني هم ما بعد الاعتزال فهو حاصل على بكالوريوس اللغة العربية من جامعة الملك عبد العزيز وبصدد اكمال الماجستير في إدارة كرة القدم في الفترة المقبلة.