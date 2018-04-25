غوميز يتراجع عن الرحيل ويحدد شرطا لاستمراره مع التعاون

ربط جوزيه غوميز مدرب التعاون مصيره بالاستمرار مع الفريق من عدمه، بحل الأزمة الأسرية التي تواجهه في البرتغال خلال الفترة الحالية.



وقال غوميز في رسالة مسجلة لجماهير التعاون : ليس لدي أي مشكلة مع النادي في الوقت الراهن، بعد حديث مع المسؤولين عن الأزمات التي مر بها الفريق في الموسم الماضي، ووجدنا حلولا لها.



وأضاف: توصلنا إلى اتفاق للبقاء مع الفريق، ووافقت على كل البنود التي وضعها مسؤولو نادي التعاون.



وأردف: لديّ مشكلة أسرية مع والدي، سأضطر بسببها للسفر إلى البرتغال، وفي حال توصلنا لحل بشأنها، سيتم تفعيل اتفاقي مع إدارة النادي.

وطالب غوميز جماهير التعاون بالهدوء في الفترة المقبلة، مؤكدا سعيه لإيجاد حلول للأزمات التي واجهت الفريق، قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأتم: أشكر كل المنتمين لنادي التعاون، وكل من دعمني خلال الفترة الماضية.