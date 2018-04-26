آل الشيخ يمدد تكليف رئيسي الرائد والفتح

قرر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، تمديد تكليف فهد المطوع، رئيس نادي الرائد، وكذلك سعد العفالق، رئيس نادي الفتح، لمدة موسم واحد.

وكتبت الهيئة العامة للرياضة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر": "أصدر معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ قراراً بتمديد تكليف الأستاذ فهد بن محمد المطوع برئاسة نادي الرائد لموسم واحد".

وفي تغريدة أخرى منفصلة، كتبت: "أصدر معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ قراراً بتمديد تكليف المهندس سعد بن عبدالعزيز العفالق برئاسة نادي الفتح لموسم واحد".