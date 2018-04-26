أحد يكتسح الطائي ويقترب من البقاء

اقترب أحد من البقاء موسما آخر في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما اكتسح ضيفه الطائي "درجة أولى" 5-صفر ، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة في ذهاب الملحق.

ولم يجد أحد صعوبة في حسم لقاء الذهاب بنتيجةٍ كبيرة بعدما افتتح التسجيل بعد مرور ثلاث دقائق عن طريق لاعبه الجزائري نصر الدين خوالد الذي أكمل رأسية زميله السنغالي مماتو ندياي في شباك الطائي.

وواصل أحد هجومه وتمكن مهاجمه التونسي هشام السيفي من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 19 بعدما تابع تسديدة زميله المدافع محمد ابراهيم العائدة من حارس الطائي ليضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني لم يتوقف هجوم أحد وتمكن مهاجمه التونسي هشام السيفي من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 46 الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله المدافع أسامه عاشور ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 61 نجح مهاجم أحد محسن جوهر بتسجيل الهدف الرابع لفريقه بعدما حول عرضية زميله محمد عطية برأسه في شباك حارس الطائي عبدالعزيز تكروني.

واضطر الطائي لإكمال المباراة بعشرة لاعبين في 20 دقيقة الأخيرة، بعدما أشهر حكم المباراة الويلزي سيمون لي ايفانز البطاقة الحمراء في وجه مدافعه زياد الجرّاد.

وعند الدقيقة 87 اختتم التونسي هشام السيفي أهداف أحد بتسجيله الهدف الخامس لفريقه والثالث له.

وسيقام لقاء الإياب بين الفريقين يوم الخميس المقبل على ستاد الأمير عبدالعزيز مساعد بن جلوي في مدينة حائل.