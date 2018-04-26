اتحاد القدم يسمح للرباعي الدولي بالمشاركة مع الأهلي

أعلن اتحاد القدم السعودي، عن سماحه للاعبي أهلي جدة، محمد العويس، ومعتز هوساوي، وحسين المقهوي، ومهند عسيري، المنضمين لمعسكر المنتخب السعودي في إسبانيا، بالمشاركة مع ناديهم الجداوي خلال مواجهته الآسيوية المقبلة أمام السد القطري.

وكتب اتحاد اللعبة عبر بيان رسمي الخميس: "قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، السماح للاعبي النادي الأهلي محمد العويس، ومعتز هوساوي، وحسين المقهوي، ومهند عسيري، المنضمين لقائمة معسكر المنتخب الوطني الأول المقام حاليا في إسبانيا بالمشاركة في مباراتي فريقهم في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا، واللتين ستجمعه بفريق السد القطري يومي 6 و 13 مايو المقبل".

وزاد البيان: "وأكد مجلس إدارة الاتحاد السعودي، بأن السماح للاعبين الأربعة بالمشاركة مع ناديهم جاء بعد التنسيق مع إدارة المنتخب، وذلك إنطلاقا من إيمانه بضرورة دعم ممثل الوطن في البطولة القارية، على الرغم من ارتباط المنتخب الوطني بمباراتين وديتين خلال الفترة نفسها مع منتخبي الجزائر واليونان، في إطار تحضيراته للمشاركة في نهائيات كأس العالم".

واختتم اتحاد عزت بيانه: "وتمنى مجلس إدارة الاتحاد السعودي التوفيق للنادي الأهلي في مهمته الآسيوية، بتحقيق النتائج الإيجابية التي تضمن له المضي قدما نحو تحقيق اللقب".