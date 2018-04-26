الرائد يخشى مفاجأة الكوكب في الملحق

سيكون أمام الرائد فرصته الأخيرة للبقاء موسماً آخر حينما يستضيف الطائي "درجة أولى"، على ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في الملحق المؤهل إلى دوري المحترفين السعودي.

وفتح قرار اتحاد القدم بزيادة عدد أندية الدوري السعودي للمحترفين إلى 16 الأمل لنادي الرائد بالبقاء حيث يواجه الكوكب صاحب المركز الرابع في دوري الأمير محمد بن سلمان "الدرجة الأولى".

وقدّم الرائد أداءً سيئاً هذا الموسم، حيث تذيل ترتيب الفرق في الدور الأول، لينهي مسيرته في الدوري بالمركز قبل الأخير برصيد 24 نقطة.

وقضى الرائد 11 موسماً على التوالي في دوري المحترفين السعودي بعد أن صعد إليه آخر مرة في عام 2007 عقب خمس مواسم متتالية قضاها في دوري الدرجة الأولى.

ويدخل الرائد المباراة بأفضلية كبيرة على ضيفه حيث يمتلك 7 لاعبين أجانب، بعكس الكوكب الذي يملك لاعبين فقط بحسب نظام دوري الأمير محمد بن سلمان "الدرجة الأولى".

وفي المقابل يبحث الكوكب عن تحقيق حلمه بالصعود للمرة الثالثة بعد غياب استمر 32 عاماً حينما يخوض مواجهته الصعبة أمام الرائد.

وسبق للكوكب أن صعد مرتين سابقتين الأولى كانت في عام 1985، والثانية في عام 1987 بقيادة نجمه الدولي شايع النفيسة الذي ساهم بحصول المنتخب السعودي على كأس أمم آسيا 1984.

وقدّم الكوكب أداءً مميزاً هذا الموسم في دوري الأمير محمد بن سلمان "الدرجة الأولى"، وكان لديه فرصة الصعود بشكل مباشر في المراحل الأخيرة إلا أنه تراجع الى المركز الرابع ليخوض الملحق.

وسيقام لقاء الرد يوم الخميس المقبل على ملعب نادي الشعلة في مدينة الخرج.