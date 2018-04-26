بدعم من هيئة الرياضة.. "فيفا" يرفع الإيقاف عن نادي الوحدة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رفع الإيقاف عن نادي الوحدة السعودي، وذلك بدعم من قبل الهيئة العامة للرياضة في السعودية.

وبحسب لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي، فإن اتخاذ قرار العقوبة قد شابه خلل قانوني، تمثل في عدم الاستماع إلى دفوعات نادي الوحدة قبل اصدار تلك العقوبة في 25 يناير الماضي، وبالتالي يترتب على ذلك إيقاف تنفيذها بشكل فوري، على أن تتواصل المباحثات بين اللاعب الأوروغوياني أولدفا ليما والنادي السعودي لايجاد حل في هذه القضية فيما بينهما.

ووفقا للخطاب التي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، أشار إلى خلل في مبدأ المساواة بالتقاضي في هذا الشأن، وذلك لفشل "فيفا" في تأكيد وصول رد من نادي الوحدة على شكوى اللاعب، ما استدعى ذلك اصدار القرار الجديد الصار يوم الخميس، وهو ما يتفق بحسب "فيفا" مع الاجراءات المتبعة لدى محكمة التحكيم الرياضي، والمحكمة الفيدرالية السويسرية، في الأمور ذات العلاقة باجراءات التقاضي الرياضي.

وأكد "فيفا" أنه طلب من الوحدة واللاعب الأوروغوياني ابلاغه بأي تطورات تحدث في هذه القضية، وأمهلهما أسبوعين، مقدما شكره للروح الإيجابية التي يأمل أن تسود في ايجاد حل في هذه المسألة.