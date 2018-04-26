حاتم خيمي.. "جنرال" ودعه نجوم بايرن ميونخ

شد فتى يافع انتباه عاطي الموركي رئيس رابطة مشجعي الوحدة في العام 1985، وقال لوالده أن يدخله إلى النادي المكّي الذي ينتمي له الأب كعضو شرف والأخوان أبطال في كرة اليد والسلة، وبعد 32 عاماً من ذلك التاريخ بات حاتم خيمي رئيساً لنادي الوحدة عقب صعوده إلى دوري المحترفين.

أمضى خيمي الملقب بـ"الجنرال" 23 عاماً داخل النادي الأحمر، ولأنه لا يرى غير الأحمر لوناً، فقرر توديع كرة القدم أمام نادٍ أحمر كذلك، وهو البافاري بايرن ميونخ.

عمل حاتم مساعداً لثلاثة مدربين في النادي، قبل أن يبتعد عن الرياضة ليعمل كمعيد في قسم الإعلام بجامعة أم القرى، وعاد من جديد كمشرف عام على كرة القدم في النادي وبلغ النادي نهائي كأس ولي العهد في فترته، كما عمل في لجنة تطوير المنتخبات، وبعدها غادر إلى أميركا لإكمال تعليمه.

حصل خيمي على شهادة الماجستير من ميامي في تخصص تصميم وإدارة وسائل الإعلام وتحديداً في ريادة الأعمال بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، قبل أن يصدر تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قراره بتكليف حاتم رئيساً للنادي المكي.