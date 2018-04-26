حاتم خيمي: سأستقيل إذا لم نستطع التسجيل

أكد حاتم خيمي رئيس الوحدة أنه سيقدم استقالته في حال فشل النادي في نقض قرار "فيفا" حول عدم تسجيل لاعبين جدد، لصعوبة منافسة الفرق الأخرى.

وقال خيمي لبرنامج "في المرمى": طوال السنوات الماضية، كنت أرى تهكم الناس بفريق الوحدة، لهبوط مستواه بشكل كبير في الأعوام الأخيرة، والوحدة ناد كبير، وهو أول فريق حصل على بطولة رياضية في السعودية.

وحول منع النادي من تسجيل اللاعبين علق خيمي: نحن ممنوعون من التسجيل والقرار قابل للاستئناف، وأرى بأن الوحدة سيستطيع التسجيل، وعن المشكلة فقد حدثت في عهد هشام مرسي، وكان ادولفو ليما هو اللاعب، وتمت العقوبة مقابل مبلغ زهيد، 75 ألف دولار، وشرحت لي الإدارات السابقة بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم لم يبلغنا وأن الإيقاف جاء بشكل مفاجئ، وأرى بأن هناك فوضى إدارية كبيرة جدا والسكرتير لا يجيد أي لغة غير العربية، كما أن الترجمة تتم حسب موقع "غوغل".

وقال خيمي إنه سيستقيل من منصبه إذا فشل الوحدة في التسجيل، وقال: لو لم يسجل الوحدة فلن يستطيع البقاء في دوري المحترفين كون الفرق الأخرى تملك 7 لاعبين أجانب وسأستقيل إذا حدث ذلك.