إدواردو يحدد تاريخ رحيله عن الهلال

أكد البرازيلي إدواردو، المحترف في صفوف الهلال، استمراره في صفوف النادي العاصمي لمدة خمسة مواسم، مشيرا في الوقت ذاته، إلى انزعاجه عقب قرار زميله ياسر القحطاني باعتزاله اللعب.

وقال إدواردو في حديثه لـ"العربية": "أذكر لحظة تعرضي للإصابة في مباراة أوراوا، وعندما لم استطع إكمال اللعب تأكدت بأنها خطيرة، أعلم أهمية البطولة الآسيوية للجمهور الهلالي، وسعدت بوصولنا للنهائي ".

وتابع: "حضور الجماهير إلى مطار الرياض أمر منحني دعما كبيرا، وأجريت العملية في البرازيل لوجود طاقم طبي مميز وقرب عائلتي، وخلال فترة العلاج حرصت على نشر العديد من الصور لطمأنة جماهير الهلال".

وحول فريقه ومستقبله، أردف المحترف البرازيلي: "أؤكد بأن إدواردو سيعود أقوى مما سبق، والهلال تعرض لظروف صعبة هذا الموسم منها تغيير الجهاز الفني وإصابة بعض اللاعبين، أشكر الأمير نواف بن سعد وفهد المفرج على العمل المميز مع الهلال في الفترة الماضية".

وواصل إدواردو حديثه: "تضايقت كثيرا بعد قرار ياسر القحطاني الاعتزال، وفخور برئاسة سامي الجابر، وسأستمر مع الهلال لخمس سنوات ولن أغادره لتمثيل أي فريق آخر".