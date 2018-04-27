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عباس: ما حدث في قضية الوحدة أمر غير مسبوق

المصدر: دبي - قناة العربية
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اعتبر المحامي التونسي علي عباس، قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، برفع الإيقاف عن نادي الوحدة السعودي، قرارا استثنائيا على كافة المقاييس.

وقال المحامي التونسي ضيف "في المرمى": "ما حدث تدخل إيجابي، والقرار الصادر استثنائي على كافة المقاييس، رجوع في القرار واتاحة الفرصة".

وتابع: "الوحدة ارسل جوابه لكن الوثيقة فقدت بحسب مصادري، وذلك من مصلحة الوحدة، وهذه حادثه لم تحدث في تاريخ فيفا".

وواصل عباس حديثه: "هنالك خلل قانوني في العقوبة التي تم فرضها على الوحدة، ولم يتم الاستماع لنادي الوحدة قبل فرض العقوبة، ويعتبر تدخل الهيئة العامة للرياضة تدخل حاسم".

كلمات دالّة

#فيفا, #الهيئة العامة للرياضة, #السعودية

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