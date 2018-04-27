عباس: ما حدث في قضية الوحدة أمر غير مسبوق

اعتبر المحامي التونسي علي عباس، قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، برفع الإيقاف عن نادي الوحدة السعودي، قرارا استثنائيا على كافة المقاييس.

وقال المحامي التونسي ضيف "في المرمى": "ما حدث تدخل إيجابي، والقرار الصادر استثنائي على كافة المقاييس، رجوع في القرار واتاحة الفرصة".

وتابع: "الوحدة ارسل جوابه لكن الوثيقة فقدت بحسب مصادري، وذلك من مصلحة الوحدة، وهذه حادثه لم تحدث في تاريخ فيفا".

وواصل عباس حديثه: "هنالك خلل قانوني في العقوبة التي تم فرضها على الوحدة، ولم يتم الاستماع لنادي الوحدة قبل فرض العقوبة، ويعتبر تدخل الهيئة العامة للرياضة تدخل حاسم".