غوميز: 6 أيام تحدد مصيري مع التعاون

أكد البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب التعاون، أن ظرفا عائليا تسبب في رحيله عن النادي القصيمي، مشيرا في الوقت ذاته، إلى عدم تلقيه أي عرض تدريبي من أي ناد.

وقال المدرب البرتغالي ضيف "في المرمى": "لدينا بعض المشكلات العائلية، ويجب أن أقدم الواجبات لأسرتي، وهو السبب الوحيد وراء مغادرتي".

وعن رسالة الوداع المصورة، واصل: "هذا لم يكن فيديو وداع فحسب، ولكن لتوضيح الأمور، والرسالة موجهه لأسرتي بنادي التعاون وكل الأنصار في السعودية، أشعر بالامتنان للشعب السعودي، ولكن الأمر يتعلق بعائلتي".

وتابع غوميز: "لا استطيع العودة حاليا إلى السعودية، وإذا لم استطع حل المشكلة، سأبقى هنا، أنا لا أتحايل، وليس لدي أي عرض في الوقت الراهن، ولكن إذا بقيت في أوروبا علي البحث عن ناد أدربه، لأنني محب لكرة القدم".

وزاد المدرب البرتغالي في حديثه: "والدي تأثر بفقدان عمي وجدي اللذان فارقا الحياة، ولابد من الوقوف إلى جانبه خلال هذه الفترة".