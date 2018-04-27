الرائد يقسو على الكوكب ويقترب من البقاء

وضع الرائد قدما في دوري المحترفين السعودي، عقب فوزه الكبير على ضيفه الكوكب "درجة أولى" 4-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في ذهاب محلق الصعود.

وشهدت المباراة أفضلية للرائد الذي تمكن من افتتاح التسجيل بعد مرور 11 دقيقة عن طريق مهاجمه الغيني اسماعيل بانغورا من ركلة جزاء.

وانتظر الرائد حتى الدقيقة 47 والتي شهدت تسجيله الهدف الثاني عن طريق مهاجمه صالح الشهري.

وتحسن أداء الكوكب الذي هجومه على مرمى الرائد ونجح مهاجمه السنغالي ميمي ديوف بتسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 63.

وعاد الرائد وفرض سيطرته ونجح مهاجمه البرازيلي تراباي سانتوس بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 73.

وازدادت صعوبة اللقاء على الكوكب بعدما طُرد لاعبه علي الزبيدي عند الدقيقة 87 لتسببه في ركلة جزاء للرائد والتي سجلها بنجاح المغربي عصام الراقي لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض 4-1.

وسيلتقي الفريقان يوم الجمعة المقبل في مواجهة الإياب التي سيحتضنها ملعب نادي الشعلة بمدينة الخرج.