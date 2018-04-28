المطوع يشكر جماهير الرائد بعد الفوز على الكوكب

أشاد فهد المطوع، رئيس الرائد بمساندة الجماهير الكبيرة للفريق الأول لكرة القدم في مباراته الأخيرة أمام الكوكب ضمن ذهاب ملحق الصعود والهبوط.



وكتب المطوع عبر "تويتر" ألف مبروك لنا جميعاً وأشكر جماهير نادي الرائد المحبة على الحضور المميز وأشكر أعضاء الشرف، الذين وقفوا معنا وساندونا بحضور التمارين وحضور المباراة، وأتمنى قربهم من ناديهم المرحلة القادمة صعبة وتتطلب وقفة الجميع والنادي ملك الجميع.



وفاز الرائد على الكوكب 4-1، في المباراة التي جرت بينهما ضمن ذهاب ملحق الصعود والهبوط.