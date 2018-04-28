تراباي: الرائد لم يضمن البقاء.. والباطن رفض مطالبي

أكد البرازيلي أديسون تراباي، مهاجم الرائد، أن فريقه لم يحسم أمر بقائه في دوري المحترفين السعودي على الرغم من تجاوزه الكوكب 4-1 في ذهاب الملحق المؤهل.

وقال تراباي لنشرة أخبار الرياضة في "العربية": لم نحسم أمر البقاء حتى الآن، وأمامنا مباراة أخرى وعلينا أن نفوز بها كي نرتاح. وواصل: يلعب الرائد بشكل جيد في مباريات كثيرة لكن الحظ لا يحالفه، بشكل عام نحن نتطور تدريجياً.

وحول رحيله عن الباطن أجاب: كان عقدي مع النادي يمتد لعام واحد، وعندما تفاوضت مع النادي كان هناك اختلاف في وجهات النظر، ولم يرغبوا بتمديد العقد.