محمد البريك: الجرعات اللياقية المكثفة ستفيد لاعبي الأخضر

أكد محمد البريك مدافع الهلال والمنتخب السعودي أن مدرب اللياقة في الأخضر يعمل بشكل مكثق لكي يزيد اللاعبون مستوياتهم اللياقية.

وقال البريك في تصريح نقله حساب المنتخب السعودي على "تويتر": مدرب اللياقة في المنتخب السعودي يعمل معنا بشكل مكثف من ناحية الجرعات اللياقية لكي يزيد من المعدل اللياقي لكافة اللاعبين.

وواصل: الجميع في المنتخب السعودي يريد الظهور بشكل جيد في كأس العالم، ولهذا وضع اللاعبون تركيزهم بشكل كامل على هذه المرحلة للاستفادة منها.

ويلعب الأخضر مع منتخبي الجزائر واليونان ضمن المرحلة الرابعة من استعداداته لخوض نهائيات كأس العالم.