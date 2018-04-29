اتحاد القدم السعودي يصدر قرارات تنظيمية جديدة

أعلن اتحاد القدم السعودي تخفيض عدد اللاعبين المسجلين في قائمة الفريق الأول إلى 28 لاعباً، فيما قرر اعتماد تصنيف فيفا للتعاقد مع اللاعبين الأجانب، بحيث لا يقل مركز المنتخب التي ينتمي له اللاعب عن 100 في وقت التعاقد.

ومنح اتحاد القدم الأندية إمكانية التعاقد مع 7 لاعبين أجانب، ويجب أن تشمل قائمة كل فريق 5 لاعبين تحت 23 عاماً، ولاعبين اثنين من المواليد يتم معاملتهم كلاعبين سعوديين، كما سيتم في موسم 2019-2020 اعتماد التصنيف الدولي التابع لفيفا عند التعاقد مع اللاعبين الأجانب، بحيث لا يقل مركز المنتخب التي ينتمي له اللاعب عن 100 عند التعاقد معه.

وألزم الاتحاد الأندية بمراعاة ميزانياتها السنوية بحيث لا تزيد مصروفاتها عن دخلها، ووضع حد أقصاه 70% من الميزانية للتعاقد مع المدربين واللاعبين، وصرف المتبقي على الجوانب التطويرية والإدارية والاستثمارية، على أن يتم تطبيق القرار في الموسم ما بعد المقبل.

وسيكون هناك مدرب مساعد سعودي واحد على الأقل في كل جهاز فني بفرق الدوري السعودي للمحترفين، وينطبق ذلك على الأجهزة الطبية، كما سيتم تطبيق الرخصة المحلية التي تخول للنادي المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين.

واعتباراً من الموسم المقبل، سيتم تخصص 80% من المقاعد للفريق صاحب الضيافة في كل المباريات، عدا مباراتي نهائي كأس الملك وكأس الهيئة العامة للرياضة لبطل السوبر.

وأكد اتحاد القدم أنه يدرس إنشاء شركة متخصصة لتطوير حكام كرة القدم، لتحقيق عدد من الأهداف مننها رفع أجورهم وإعداد برمج تأهيلية وتطويرية لهم وإجراء تقييم سنوي لأداء الحكام.