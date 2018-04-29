اعتماد أعضاء مجالس أندية الأهلي والوحدة والقادسية

اعتمد تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أعضاء مجاس إدارات أندية الأهلي والقادسية والوحدة، برئاسة كلاً من ماجد النفيعي ومساعد الزامل وخاتم خيمي.

وضمت قائمة ماجد النفيعي رئيس أهلي جدة كلاً من عبدالله بترجي نائباً للرئيس وأحمد الصائغ أميناً عاماً وعبدالله فقيه أميناً للصندوق، مع تواجد خالد الأيوبي وعبدالله حماد ومحمد حمد كأعضاء مجلس إدارة.

وشهدت قائمة حاتم خيمي رئيس الوحدة اختياره لمروان شعبان نائباً للرئيس ومشعل القرشي كأمين عام وبسام وعظ الدين أميناً للصندوق، فيما سيتواجد عبدالله خوقير كعضو مجلس إدارة بالإضافة إلى أحمد القرشي وباسم خياط وقصي آل شيبان وأمين حافظ.

وسيكون ماجد الجميح نائباً لرئيس القادسية، وعادل الرميحي أميناً عاماً وفارس المفلح أميناً للصندوق. واختار الزامل كلاً من محمد الراشد ومحمد الصالح وبدر التميمي ومانع المانع وحمد العمار كأعضاء مجلس إدارة.

وكان آل الشيخ قد كلف النفيعي وخيمي والزامل برئاسة الأهلي والوحدة والقادسية لمدة موسم رياضي واحد.