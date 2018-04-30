اتفاقية بين اتحاد القدم ومركز التواصل الحكومي

وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم اتفاقية شراكة مع مركز التواصل الحكومي ، وذلك لتنفيذ خطة الإعلام والاتصال ، لخاصة بمشاركة المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.



ووقع الاتفاقية التي أبرمت بمقر الاتحاد في العاصمة الرياض نائب رئيس الاتحاد السعودي رئيس فريق عمل الإعداد لكأس العالم ، نواف التمياط ، ومدير عام مركز التواصل الحكومي عبدالله المغلوث.

وذكر الاتحاد السعودي في بيان نشره عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" : جاءت هذه الاتفاقية سعيا لتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية ضمن رؤية المملكة ، بالإضافة إلى إبراز مشاركة المنتخب في هذا الحدث العالمي بهدف نشر الدور الحضاري والريادي والقيادي للسعودية.



ومن جانبه ، أكد نواف التمياط أن هذه الاتفاقية جاءت بعد اجتماعات تنسيقية عدة تم من خلالها بحث أوجه التعاون في وضع استراتيجيات الاتصال وحملات العلاقات العامة والتغطية الإعلامية لمشاركة المنتخب.

وقال التمياط: تأتِ هذه الاتفاقية رغبة منا في الاتحاد السعودي لكرة القدم في الاستفادة من خدمات وإمكانيات مركز التواصل الحكومي بوزارة الثقافة والإعلام في دعم مسيرة المنتخب ولتحقيق أعلى درجات الاحترافية في عكس الصورة المثالية والحضارية عن السعودية من كافة النواحي.

ومن جانبه ، أكد المغلوث أن هذه الاتفاقية تجسد مثالا حقيقيا للتكامل والتعاون بين المركز والجهات الحكومية ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تحظى بدعم كامل من قبل وزير الثقافة والإعلام عواد العواد الذي وجه بتسخير إمكانات وموارد الوزارة لإنجاح هذه المشاركة الوطنية والبرامج المصاحبة لها في نهائيات كأس العالم بروسيا.