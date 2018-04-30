الكويكبي: انتظروا الأخضر في مونديال روسيا

أكد محمد الكويكبي لاعب المنتخب السعودي ونادي الاتفاق أن المرحلة الحالية من الإعداد ستعود على لاعبي الأخضر بالنفع عندما يدخلون منافسات كأس العالم 2018 في روسيا.



ويبدأ المنتخب السعودي مشواره في روسيا بمواجهة البلد المضيف في افتتاح البطولة، وأوروغواي بعدها ثم يختتم مشاركته في دور المجموعات بلقاء مصر.

وقال الكويكبي في حديث لحساب المنتخب السعودي على "تويتر": سنستفيد من الإعداد البدني الحالي، وكذلك المباريات الودية التي سنخوضها.

وواصل: الجميع على قدر الثقة وكل اللاعبين يرغبون بالظهور المشرف في كأس العالم، وبالتالي فإن البرنامج الحالي وما سيتبعه من برامج سيعود علينا بالنفع.

وحول انضمامه إلى المنتخب السعودي، أجاب: الكل ساعدني في الأخضر منذ انضمامي الأول، وأقول للجميع انتظرونا في روسيا.