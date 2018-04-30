تيسير الجاسم: المباريات الودية سترفع مستوانا الفني

أكد تيسير الجاسم لاعب المنتخب السعودي وأهلي جدة أهمية المرحلة الحالية من البرنامج الإعدادي، مشيراً إلى أنها ستعد لاعبي الأخضر للوصول إلى الجاهزية التامة في المونديال.

وقال الجاسم في حديث نقله حساب المنتخب السعودي على "تويتر": المعسكر الحالي المقام في ماربيا مهم جداً لأنه يعمل على رفع جاهزيتنا اللياقية قبل الوصول إلى كأس العالم، وكذلك المباريات الودية ستضعنا في حال فنية تتناسب مع أهمية الحدث.

وختم: يهمنا أن نصل إلى كأس العالم بوضع فني جيد لأننا نريد تقديم الكثير، والمباريات الودية التي سنخوضها والمعسكرات كذلك ستساعدنا في تحقيق ذلك.