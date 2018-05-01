النجم الأسطوري رونالدينيو يشارك في حفل اعتزال الهريفي

يشارك النجم البرازيلي السابق رونالدينيو في مباراة اعتزال فهد الهريفي، لاعب نادي النصر السابق , والتي ستقام بين النصر وفالنسيا الإسباني والمقرر إقامتها في التاسع من مايو الحالي.



وعبر مقطع مصور نشره تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، على حسابه الرسمي بتويتر ظهر نجم برشلونة ومنتخب البرازيل السابق رونالدينيو موجهاً رسالة إلى جماهير الكرة السعودية قائلاً: مرحباً بالمملكة العربية السعودية، سأكون معكم في التاسع من مايو، في الرياض في مباراة فالنسيا والنصر، إلى اللقاء.

ومن المنتظر أن يرتدي الهريفي قميص رقم 8 في حفل اعتزاله، وهو الرقم الذي اشتهر به خلال مسيرته في ملاعب كرة القدم.