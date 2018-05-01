تدشين طائرة الأخضر في المونديال بعبارة "صقورنا قدها"

دشنت الخطوط السعودية طائرة المنتخب السعودي التي ستقله إلى مونديال روسيا، بحضور صالح الجاسر مدير الخطوط السعودية وعادل عزت رئيس اتحاد القدم السعودي.

وظهرت الطائرة وهي تحمل العلم السعودي، بالإضافة إلى عبارة "صقورنا قدها" وهي من طراز بوينغ 777.

وقال عادل عزت رئيس اتحاد القدم السعودي: الشراكة الاستراتيجية التي بنيت على أسس متينة بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والناقل الوطني الخطوط السعودية أثبتت نجاحها في كثير من المحطات والمسارات التي مر بها المنتخب خلال مشواره السابق، وحتى اللحظة الحاسمة التي نترقب فيها جميعًا وصول منتخبنا إلى موسكو.

وأتبع: الخدمات التي قدمتها الخطوط السعودية لخدمة الأخضر كانت متنوعة، سواء من حيث الدعم المعنوي الذي وجده المنتخب عبر الإصدارات الإعلامية المحفزة، أو الخدمات المتنوعة للجماهير، وكذلك من جهة ما وجدته بعثة المنتخب في رحلاته لمعسكراته بتوفير أعلى مستوى من الراحة والرفاهية.