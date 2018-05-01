لجنة التراخيص تحدد 5 معايير للحصول على الرخصة

كشفت لجنة تراخيص الأندية في رابطة دوري المحترفين المعايير اللازمة لحصول الأندية على التراخيص، بما يتماشى مع لوائح الاتحاد الآسيوي للعبة.

ويرغب 14 ناديا سعوديا في الحصول على الرخصة ، التي تنقسم معاييرها إلى رياضية، إدارية، قانونية، مالية، والبنية التحتية.



وحددت اللجنة المواعيد الزمنية لتسليم المتطلبات، حيث تتسلم الأندية قائمة بمعايير البنية التحتية، والمعايير القانونية مطلع شهري يونيو ويوليو المقبلين.



وتسلم الأندية الراغبة في الحصول على الرخصة، المعايير الرياضية والإدارية في أول أغسطس المقبل ويتم إرسال القوائم المالية المدققة بعدها بـ15 يوماً.



وفي نهاية أغسطس المقبل تسوي الأندية الذمم الدائنة، وتنتظر حتى 15 أكتوبر لصدور قرار لجنة تراخيص الأندية.



