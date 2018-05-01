"الانضباط" تعاقب أحد ولاعب الطائي

عاقبت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم نادي أحد وعضو مجلس إدارته محمد العلوي بـ30 ألف ريال، فيما أوقفت زياد الجراد لاعب الطائي مباراة واحدة وتغريمه 5 آلاف ريال.

وقالت لجنة الانضباط في بيان رسمي أن عقوبة أحد جاءت بسبب حصول لاعبيه على 6 بطاقات صفراء في مباراة الطائي ضمن ذهاب ملحق الصعود إلى دوري المحترفين، وعقوبة العلوي بسبب دخوله أرضية الملعب واسمه غير مسجل في الكشوفات.

وتسبب تدخل الجراد العنيف على أحد لاعبي الفريق المنافس بحصوله على بطاقة حمراء، وأضافت اللجنة عليها إيقاف مباراة إضافية وتغريمه بدفع 5 آلاف ريال.