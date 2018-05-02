تراباي: سأشجع الأخضر في المونديال.. و"الكليجا" تعجبني

كشف البرازيلي أديسون تراباي مهاجم الرائد إعجابه بطبيعة المنطقة في مدينة بريدة بالرغم من أنها تختلف عن موطنه البرازيل، مشيراً بأنه سيشجع المنتخب السعودي عندما يشارك في كأس العالم 2018.

وقال لـ "في المرمى" :أحب المكان كثيرا، لأنه يتمتع بالهدوء، وأنا إنسان لا أفضل الضجيج أبدا، وأسرتي تأقلمت سريعا خاصة مع الأجواء العائلية الحميمة التي يتمتع بها الشعب السعودي. والآن أحاول تعلم اللغة العربية، وأعرف حاليا بعض الكلمات مثل ( السلام عليكم )و ( الحمد الله ) وأشياء من هذا القبيل، وأسعى لتعلمها في أسرع وقت من أجل التواصل بشكل أفضل مع اللاعبين والمشجعين.

وأضاف:سأشجع المنتخب السعودي في كأس العالم، وتضم قائمته عناصر مميزة، ولفتت أندية الهلال والاتحاد والنصر والأهلي نظري في مسابقة الدوري.

وحول تأقلمه مع الوجبات السعودية خصوصا وأنه دخل عامه الثاني في المملكة بعدما بدأ مسيرته العام الماضي مع الباطن، قال: لا تشكل نوعية الأكل بالنسبة لي مشكلة كبيرة، وتعجبني حلوى "كليجا" التي تعدها "أم عبد الله" لكونها لذيذة جدا.