تركي آل الشيخ: النصر استفاد من دعم الهيئة.. ولن أخسر جمهوره

كشف تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أن نادي النصر من أكثر الأندية التي استفادت من دعم الهيئة للأندية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن خسارة جمهور النصر ليس من مصلحته.

وقال آل الشيخ في حوار قصير عبر "سناب تشات" مع تركي العجمة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي: سعود آل سويلم رئيس النصر يعمل بشكل جيد، وليس حقيقي أنني ضد نادي النصر، وليس من مصلحتي خسارة جمهور كبير مثل جمهور النصر، لكن على جمهور الأصفر معرفة بأن آل سويلم يعمل بشكل جيد وفي شهر يونيو ستتضح الصورة بشكل كامل.

وواصل: لم أقصد الانتقاص من سلمان المالك عندما تداخلت هاتفياً معه، وحديثي فهم بشكل خاطئ، وأعاتب المالك على ما قاله من تصريحات وخانه التعبير فيها.