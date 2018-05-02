رسمياً.. البرتغالي غوميز يعتذر عن تدريب التعاون

أعلنت إدارة التعاون تلقيها خطاباً من المدرب البرتغالي جوزيه غوميز يؤكد فيه اعتذاره عن الاستمرار مع الفريق بسبب ظروفه العائلية التي تحتم عليه البقاء قريباً منها في أوروبا.

وقالت إدارة التعاون برئاسة محمد القاسم في بيان رسمي أن المدرب البرتغالي اعتذر عن إكمال المهمة بسبب ظروف والده الصحية، وقدم له الرئيس الشكر على ما قدمه مع الفريق خلال الأعوام الماضية التي قاد بها الفريق المنتمي إلى مدينة بريدة.

وكان جوزيه غوميز قد قاد التعاون إلى إنجاز تاريخي تمثل بوصوله إلى دوري أبطال آسيا العام الماضي لأول مرة في تاريخه بعدما احتل المركز الرابع في الدوري السعودي للمحترفين.