90 دقيقة تفصل أحد عن تأكيد البقاء في دوري المحترفين

يستعد فريق أحد لحجز مقعده من جديد في الدوري السعودي للمحترفين، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الطائي "درجة أولى"، في المواجهة التي يحتضنها ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل في إياب ملحق الصعود.

ووضع أحد قدماً في الدوري السعودي للمحترفين عقب فوزه الكبير في مواجهة الذهاب بخماسية نظيفة، والتي أقيمت الخميس الماضي على ستاد الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة.

ووضحت صعوبة اللقاء على الطائي "درجة أولى" والذي لم يستطيع مجاراة مضيفه الذي يملك 7 لاعبين أجانب صنعوا الفارق في مواجهة الذهاب خاصةً المهاجم التونسي هشام الصيفي الذي سجل هاتريك.

ويبحث أحد عن انهاء مهمة مواجهة الإياب بنجاح لكي يتفرغ للاستعداد لمنافسات الموسم المقبل وفي المقابل ستكون مهمة الطائي شبه مستحيلة نظراً للفوارق الفنية الكبيرة بينه وبين ضيفه إضافةً إلى نتيجة مباراة الذهاب الكبيرة.

وفرّط الطائي في حجز مقعده في الدوري السعودي للمحترفين بعد أن كانت البطاقة بين يديه إذ كان يكفيه الفوز على هجر في المرحلة الأخيرة لإعلان تأهله عقب 11 سنه قضاها في دوري الدرجة الأولى، وفوز منافسه الحزم الذي تأهل بحصوله على المركز الثاني.