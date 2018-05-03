أحد يكرر تفوقه على الطائي ويؤكد بقاءه في "المحترفين"

أكد أحد بقاءه رسمياً في الدوري السعودي للمحترفين للموسم الثاني على التوالي، بعدما كرر تقوقه على مضيفه الطائي 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل، في إياب ملحق الصعود.

وكان أحد متذيل ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قد فاز في مواجهة الذهاب التي احتضنها ستاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة أمام الطائي ثالث ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان "الدرجة الأولى"، بخماسية نظيفة.

ولم يجد أحد صعوبة في حسم مواجهة الذهاب بعدما انتظر حتى الدقيقة 59 والتي شهدت تسجيله الهدف الأول عن طريق لاعبه محمد عطيه الذي تصدى لخطأ على قوس منطقة الجزاء وسدد الكرة في شباك الطائي.

وعند الدقيقة 66 نجح لاعب أحد محسن جوهر بتعزيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الطائي.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة نجح مهاجم الطائي أحمد جابر بتسجيل هدف فريقه الوحيد لتنتهي المباراة بفوز أحد 2-1.

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