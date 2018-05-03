أهلي جدة يمدد عقد آل فتيل حتى 2021

أعلن مجلس إدارة نادي أهلي جدة برئاسة ماجد النفيعي عن تمديد التعاقد مع محمد آل فتيل لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي لمدة ثلاثة أعوام مقبلة.

زنشر الحساب الألكتروني الرسمي للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): محمد آل فتيل أهلاوياً حتى 2021 وكان عقد آل فتيل ينتهي مع الأهلي بنهاية الشهر القادم، ومدد عقده يوم الأربعاء 3 مواسم إضافية.



خاض محمد آل فتيل خمس مواجهات مع الأهلي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المنصرم، حيث شارك كأساسي في أربع مباريات وكبديل في لقاء وحيد.



واحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري السعودي، الموسم الماضي برصيد 55 نقطة.