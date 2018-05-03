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النفيعي: سنحل مشكلة الديون.. ورضا الجمهور يحتاج إلى تعب

المصدر: جدة - محمد دماس
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أكد ماجد النفيعي رئيس أهلي جدة أن إدارته ستحل مشكلة الديون التي يعاني منها النادي، مشيراً إلى أن المدرب الجديد سيصل إلى جدة خلال أيام لقيادة الفريق خلفاً للمقال سيرجي ريبروف.

وقال النفيعي لـ"في المرمى": سنحل مشكلة الديون خلال أيام، والحقيقة أتمنى أن أقابل تكليفي من تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالنجاح.

وواصل: نيل رضا جمهور الأهلي يحتاج إلى تعب كبير، وأسعى لقيادة النادي إلى منصات التتويج، وختم قائلاً: سنجدد مع بعض اللاعبين الأجانب، بينما سيحدد الجهاز الفني الجديد هوية اللاعبين الآخرين، وسيصل المدرب الجديد خلال 10 أيام.

كلمات دالّة

#ماجد النفيعي, #الأهلي

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