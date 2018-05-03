باخشوين: لن نضم بدلاء لخماسي الأهلي في معسكر ماربيا

أكد عمر باخشوين مدير المنتخب السعودي أن المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي لن يضم لاعبين بدلاء لخماسي الأهلي الذي سيغادر معسكر ماربيا لمشاركة فريقه في دوري أبطال آسيا.

وقال باخشوين في اتصال هاتفي مع "في المرمى": المدرب حرص على تواجد خماسي الأهلي حتى يوم الخميس، وبعدها يغادرون إلى السعودية لمشاركة ناديهم في دوري أبطال آسيا، ولن نضم لاعبين بدلاء للخماسي، بينما سيعود لاعبو الأهلي إلى المعسكر القادم في سويسرا.

وحول تركيز بيتزي على اللياقة في المعسكر الحالي، أجاب: لدينا تفاوت في مستويات اللاعبين بسبب تواجدهم كأحتياطيين أو أساسيين، وهذا يلزمنا بمنح اللاعبين جرعات لياقية، وهنا سنخوض مباراتين لنكون جاهزين في المونديال.